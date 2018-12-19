AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Yerlikaya, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", "yaşam" kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" fotoğraflarını seçen Yerlikaya, spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, yılın fotoğrafları için seçilen her bir fotoğrafın harika olduğunu ve bunların arasında en beğendiğini belirleme konusunda biraz zorlandığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde seçtiği Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen "Basillca Therma" adlı Roma hamamının yer aldığı kareyi görür görmez tercih ettiğini belirten Yerlikaya, "Burada kaymakamlık yaptım. Gerçekten çok güzel bir fotoğrafla tarih muhteşem yansıtılmış. Benim için en kolay seçim bu oldu." dedi.

"Spor kategorisinde tercih yapmakta epey zorlandım" diyen Yerlikaya, "Gaziantep'te ve Tekirdağ'da birlikte çalıştığımız, görev yaptığımız şehirlerin tanıtımına destek oluşlarından biliyorum. Gerçekten AA'da çok iyi fotoğraf sanatçıları var. Anadolu Ajansı'nın fotoğraf konusunda yeteneği, beceresi ve foto muhabirlerinin olaylara gönülleriyle bakma düzeyi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Vali Ali Yerlikaya, eserleri yarışan foto muhabirlerini tebrik ederek, AA çalışanlarına da başarı diledi.



