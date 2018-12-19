AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.



Kutman, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, “haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde “Yılın Fotoğrafları” için oy kullandı.



Haber kategorisinde seçimini, Khaled Akasha'nın “Suriye’nin çocukları”, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul’da Dolunay” isimli fotoğraflarından yana kullanan Kutman, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğrafına oy verdi.

