AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Gazeteci, gezgin ve gurme Mehmet Yaşin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Yaşin tercihini, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" isimli fotoğraflarından yana kullandı.

Yaşin, fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ajans fotoğrafçılığı genellikle gazete fotoğrafçılığıdır. Gazete fotoğrafçılığında estetikten çok olayın anlatımı önemlidir. Fotoğrafın netliği, renklerin oturmuşluğu hep ikinci plandadır. Birinci planda olan ise olaydır. Şu gördüğüm fotoğraflar ise hem olayı anlatıyor hem de estetik var. Anadolu Ajansının foto muhabiri arkadaşlar, gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar çekmişler, seçicileri zor durumda bırakıyorlar. Ben üç kategoride de hangisini seçeceğimi şaşırdım ve zor karar verdim. Hepsi birbirinden güzel. Tüm arkadaşları tebrik ediyorum."