AA personeline kıdem sertifikası töreni

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansında (AA) 10'uncu yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.



AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, Bayburt'ta uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldığını, ağabeyinin cenazeyi teşhis ettiğini söyledi.

Mutanoğlu, şunları söyledi:

"İşin bir tarafıyla hem bizim hem ailesi için teselli oldu çünkü bulunmasaydı belki arama işlemi haftalarca davam edebilirdi. Oradaki su, oldukça coşkun akıyor, oraya girmek tehlikeli. Biliyorsunuz orada iki askerimiz de şehit oldu. Başından beri fedakarane bir şekilde askerlerimiz arama çalışması yaptılar ama su, önüne kattığı her şeyi götürecek kadar güçlüydü. Kendisine farklı bir yöntemle ulaştılar. Arkadaşımızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşamamıza rağmen bulduğumuz için şükrediyoruz."

AA çalışanlarına başsağlığı dileyen Mutanoğlu ve AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, daha sonra kurumda 10'uncu yılını dolduran personele sertifikalarını takdim etti.