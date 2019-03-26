0553 313 94 23

AA, kasırga ve selin vurduğu Beira'da

Idai kasırgası ve selin vurduğu Mozambik'in Beira şehri ve çevresindeki yerleşim alanları, yaşanan felaketin izlerini taşıyor- Hayatın durma noktasına geldiği ve büyük bölümüne elektriğin verilemediği Beira'da yaşayanlar, birçoğu sular altında kalan evlerine güçlükle ulaşıyor

26 Mart 2019 Salı 11:02
AA, kasırga ve selin vurduğu Beira'da

BEİRA (AA) - İSMET KARAKAŞ - Idai kasırgası ve selin vurduğu Mozambik'in Beira şehri ve çevresindeki yerleşim alanları, yaşanan felaketin izlerini taşıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda TİKA, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerinin Beira'daki çalışmaları devam ediyor.

AA'nın görüntülediği şehirde, Idai kasırgasının yol açtığı hasar nedeniyle birçok noktaya halen elektrik verilemiyor.

Felaket sonrası su baskınları yaşanırken, çok sayıda ev sular altında kaldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan bölge sakinlerinden geri dönmek isteyenler ise selin geride bıraktıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Tarım arazilerini de etkisi altına alan kasırgada, altyapı da zarar görürken, Beira ile çevredeki yerleşim alanları arasındaki çöken ve tahrip olan yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Suların çekildiği yerlerde ise halk, kasırganın hasarını ve çamuru temizlemek için gece gündüz çalışıyor.

Yetkililer, kasırga ve ardından oluşan selde, havaalanı ile limanın zarar görmemesini şans olarak değerlendirirken, uluslararası yardımların bölgeye bu sayede kolay ulaştığını belirtiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:02
  1. Beria
  2. doğal afet
  3. kasırga
  4. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Takımı'nda ikinci Güneş dönemi iyi başladı
    1. A Milli Takımı'nda ikinci Güneş dönemi..
    2. Evlerine dönen yarım milyon Libyalı..
    3. Bipolar bozukluk nedir nasıl tedavi..
    4. Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik..
    5. Soylu açıkladı: İtirafçıları..
    6. ASUS bilgisayarlara "arz zinciri"..
    7. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    8. Yemen’de ortalık kaynıyor
    9. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    10. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    11. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    12. Rakipsiz muhtar
    13. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    14. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    15. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    16. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    17. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    18. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    19. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    20. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    21. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    22. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    23. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    24. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    25. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    26. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    27. ABD’de otelde silahlı saldırı
    28. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    29. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    30. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti