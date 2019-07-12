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AA, ihanet gecesinin yeni görüntülerine ulaştı (3)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimini püskürtmek için sokaklara çıkarak bedenlerini siper eden vatandaşların o gece FETÖ'cü askerlere karşı verdikleri tarihi direniş, görüntülerle de kayıt altına alındı - Hain darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralıları taşıdığı motosikletiyle cuntacı askerlere meydan okuyarak şehitler kervanına katılan Yılmaz Ercan'ın vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - AA'nın elde ettiği görüntülerde, motosikletiyle vatandaşların arasından geçerek darbeci askerlere doğru ilerleyen Ercan'ın kısa sürede kurşunların hedefi olma anı ve cenazesinin sabaha karşı gelen ambulansa konulmasının ayrıntıları yer alıyor

12 Temmuz 2019 Cuma 11:10
AA, ihanet gecesinin yeni görüntülerine ulaştı (3)

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) darbeci askerlere direnirken şehit olan Yılmaz Ercan'ın motosikletinin üzerinde vurulma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"Ülke tarihinin en kanlı terör saldırısı" olarak nitelendirilen FETÖ mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.

Türkiye ve dünya kamuoyu o gece, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ'cü askerlerin kendi vatandaşlarına silah sıkarak gerçekleştirdiği ihaneti görürken, diğer yandan çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden toplumun tüm kesimlerinin sokağa çıkarak gösterdikleri şanlı direnişe de tanıklık etti.

Anadolu Ajansı (AA), FETÖ'cülerin bu ihaneti ile vatandaşların dünya demokrasi tarihine yazılacak tarihi direnişine ait yeni görüntülere ulaştı.

Söz konusu görüntülerde, darbe girişimini kamuoyunun gündemine taşıyan ve darbecilerin ele geçirmek istediği ilk yerlerden olan o dönem "Boğaziçi Köprüsü" ismiyle anılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olayların ayrıntıları yer alıyor.

Darbe girişimini evinde televizyondan öğrendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan 39 yaşındaki Yılmaz Ercan, darbeyi püskürtmek için motosikletiyle Boğaziçi Köprüsü'ne geldi.

Vatandaşlarla köprüde buluşan ve darbecilere karşı mücadele eden Ercan, bir süre darbeci askerler tarafından yaralanan vatandaşları motosikletiyle güvenli bölgeye taşıdı.

Ercan'ın, motosikletiyle vatandaşların arasından geçtiği anlar ve darbeci askerlere yöneldikten birkaç saniye sonra açılan yaylım ateşi sonucu vurularak düşmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kayıtlarda, vurulduktan sonra yerde hareketsiz yatan Ercan'ın yanına vatandaşların ancak sabah saatlerinde darbe girişiminin bastırılması ve buradaki askerlerin etkisiz hale getirilmesiyle gittiği görülüyor.

Burada şehit olan Yılmaz Ercan'ın cenazesinin vatandaşlarca bir ambulansa konulması anları da güvenlik kameralarına yansıyor.

- Mahkeme kararını verdi

Kanlı darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 vatandaş şehit oldu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 143 sanığın yargılanmasına, 9 ay süresince devam edildi.

Mahkeme 12 Temmuz 2018'de açıkladığı kararında 72 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 22 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl yedişer ay, 5 sanığı da aynı suçtan on beşer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'a "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam otuz beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından Ahmet Taştan'ın 3 bin 343 yıl, Turgay Ödemiş'in ise 3 bin 323 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

34 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, birçok sanık da "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, biri asteğmen, 43'ü er 44 sanığın da tüm suçlardan beraatine hükmetti.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:10
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. darbe
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. motosiklet
  6. şehit
  7. Yılmaz Ercan

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