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AA, ihanet gecesine ait yeni görüntülere ulaştı (5)

İlk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ihanet girişiminin ilk saatlerinde dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin'in korumalarının derdest ediliş anı yer alıyor- Silah ve telsizlerine el konular koruma polisleri, elleri kelepçeli vaziyette bir süre köprünün yan tarafında tutuluyor- İki koruma polisi gecenin ilerleyen saatlerinde kelepçelerinden kurtularak, tutuldukları yerden uzaklaşmayı başarıyor

14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
AA, ihanet gecesine ait yeni görüntülere ulaştı (5)

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - İlk kez ortaya çıkan 15 Temmuz'a ait görüntüler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişiminin ilk saatlerinde dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin’in iki korumasının eli silahlı askerlerce derdest ediliş anını gözler önüne seriyor.

AA'nın ulaştığı 15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları, tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

İlk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının en rütbeli sanıklarından biri olan ve 35'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 323 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Yarbay Turgay Ödemiş komutasındaki darbeci askerler, Maltepe'deki General Nurettin Baransel Kışlası'ndan çıkan tank ve zırhlılarla 21.52'de köprüye geliyor. Darbeci askerler, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini tek yönlü trafiğe kapatıyor.

Aynı davadan 35'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Binbaşı Ahmet Taştan da saat 21.56 sıralarında, emir komutasındaki askerlerle, trafik yoğunluğu nedeniyle askeri araçtan inerek yaya olarak yolu kapatan askerlere katılıyor.

Köprüdeki araç trafiği ilerleyen saatlerde tamamen duruyor. Bu saatlerde köprüde ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.

 - Vali korumalarının derdest edildiği o an

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in korumaları Şafak Kurul ve Ferit Bozkurt, Vali Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve olay tarihinde 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ın köprüye intikal edeceğinin bildirilmesi üzerine, çakarlı araçla köprüye gidiyor.

Darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Vali Şahin'in korumaları birkaç askerin, "Yanlış yapmayın. Yönetime el koyduk. Araçtan inin." demesi üzerine araçtan inerek sonradan adının Ahmet Taştan olduğunu öğrendikleri darbeci komutanın yanına gidiyor.

Koruma polislerinin, askerlere "Niye bizi tutuyorsunuz? İşimizi yapmamız için karşı tarafa geçmemiz lazım." demelerine rağmen arbede yaşanıyor ve saldırıya uğruyorlar.

Yere yatırılıp silah ve telsizlerine el konulan koruma polisleri, Ahmet Taştan'ın fiziki saldırısına maruz kalıyor. Darbeci komutan askerlere "Kıpırdarlarsa vurun." emrini veriyor.

Vali Şahin'in korumaları, köprünün sol tarafında bir süre askerler tarafından tutuluyor. Burada askerler tarafından yalnız bırakıldıkları bir anda kelepçelerini çözmeyi başaran koruma polisleri, askerlerin hedefinde olmamak için köprü üzerinde tutuldukları alandan güvenli alana doğru hızla geçiyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
  1. 15 Temmuz
  2. Derdest
  3. FETÖ
  4. koruma polisi

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