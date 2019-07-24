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AA Haber Akademisinden YTB'ye ziyaret

AA Haber Akademisi tarafından yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda eğitim alan gazeteci adaylarına yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ziyaret gerçekleştirildi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
AA Haber Akademisinden YTB'ye ziyaret

ANKARA (AA) - AA Haber Akademisi tarafından yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adaylarına yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını (YTB) ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için düzenlenen ziyarette YTB'nin tarihi, teşkilat yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, burada yaptığı konuşmada, AA'nın küresel bir marka olduğunu belirterek, 13 dilde yayın yapıldığını ve Genç Yetenek Geliştirme Programı vesilesiyle AA'nın insan kaynağı ihtiyacının karşılandığını vurguladı.

Program hakkında bilgiler veren İşbilir, Haber Akademisinde eğitim alan gazeteci adaylarının bölge uzmanlığı ve uluslararası yayın yapılan dilleri öğrenmesi için dünyanın farklı ülkelerine gönderildiğini ifade etti.

İşbilir, program kapsamında katılımcıların teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimlerinin de devam ettiğini belirtti.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, bürokrasi ve medyada uzman yetiştirmenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Eren, bundan dolayı AA'nın Genç Yetenek Geliştirme Programı'nın çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından grup hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
  1. AA haber akademisi
  2. Genç Yetenek Geliştirme Programı
  3. YTB
  4. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

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