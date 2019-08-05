0553 313 94 23

AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret

Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde eğitim alan gazeteci adayları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu ziyaret etti

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:29
AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, RTÜK'ün faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzmanı Mahmut Demiryürek, gazeteci adaylarını RTÜK'ün konferans salonunda karşıladı.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzman Yardımcısı Muslu Caner Nezir de gazeteci adaylarını, RTÜK'ün görevleri, çalışmaları, idari ve teşkilat yapısı hakkında bilgilendirdi.

Üst Kurulun medya okuryazarlığı öğretim materyali çalışmasını anlatan Nezir, gazeteci adaylarının sorularını da cevapladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:29
  1. AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret
  2. Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi
  3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300 zeytin ağacı yandı
    1. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300..
    2. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    3. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    4. Kaybolan engelli çocuğun cesedi..
    5. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    6. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    7. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    8. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    9. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    10. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    11. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    12. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    13. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    14. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    15. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    16. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    17. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    18. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    19. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    20. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır