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AA Haber Akademisinden İletişim Başkanlığına ziyaret

Anadolu Ajansı Haber Akademisinde eğitim alan gazeteci adayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:14
AA Haber Akademisinden İletişim Başkanlığına ziyaret

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, İletişim Başkanlığının tarihi, teşkilat yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kamu Diplomasi Dairesi Koordinatörü Mustafa Sarıtaş'ın ağırladığı gazeteci adayları, başkanlığı tanıtan sunumu izledi.

Başkanlığın faaliyetleri hakkında gazeteci adaylarına bilgi veren Sarıtaş, "Biz burada ulusal ve uluslararası kamuoyuna yönelik olarak, medyayla iş birliği yaparak, derinlikli ve çok yönlü ilişkiler geliştirerek ülkemizi doğru tanıtmaya ve Türkiye markasını güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kurumları iletişim boyutunda koordine ederek, tezlerinin doğru anlatılmasını sağladıklarını dile getiren Sarıtaş, farklı kurumların Türkiye'nin tezlerini savunurken stratejik bir bakış açısıyla aynı söylem dilini kullanması gerektiğini belirtti.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir de ziyarette akademideki gazeteci adaylarını tanıttı.

Ajansın çalışmalarına ilişkin bilgi veren İşbilir, kurumun 3 bini aşkın çalışanıyla günde 1600 haber, 3 binin üzerinde video ve fotoğraf üreterek, ulusal ve uluslararası basına servis ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:14
  1. AA haber akademisi
  2. İletişim Başkanlığı

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