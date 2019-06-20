0553 313 94 23

"AA günde 13 dilde 2 bin haber ile 400 video üretiyor"

- Akdeniz Haber Ajansları Birliğinin (AMAN) katkılarıyla Tunus Haber Ajansı (TAP) ev sahipliğinde düzenlenen forumda AA tecrübesi bölge ajanslarına aktarıldı

20 Haziran 2019 Perşembe 20:35
"AA günde 13 dilde 2 bin haber ile 400 video üretiyor"

TUNUS (AA) - Tunus’ta Akdeniz Haber Ajansları Birliğinin (AMAN) katkıları ve Tunus Haber Ajansının (TAP) ev sahipliğinde "Haber ajanslarında video kullanımı: Akdeniz coğrafyasındaki yaklaşımların karşılaştırılması" konulu forum düzenlendi.

Başkent Tunus'ta pazartesi başlayıp iki gün süren foruma Akdeniz ülkelerinden konunun uzmanları, yetkililer ve gazeteciler katıldı. Forumda Anadolu Ajansını AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman temsil etti.

Forumdaki konuşmasında video yayınlarının önemine dikkati çeken ve AA’nın sosyal medyada 8 milyonu aşan bir paylaşım ağına sahip olduğunu ifade eden Yaman, AA’nın geçen yıllarda devreye aldığı canlı yayın ağıyla da Filistin'den, Birleşmiş Milletler Genel Merkezine kadar dünyada 30’dan fazla ülkeden yaptığı canlı yayınlarla sıcak gelişmeleri anlık olarak medya kuruluşlarına aktarabildiğini vurguladı.

- "AA günde 13 dilde 2 bin haber ile 400 video üretiyor"

Yaman, AA'nın 13 dilde 2 bin haber ve 400 video üreterek, haber yayını konusunda dünya ajanslarıyla rekabet ettiğini belirtti.

Direktör Yaman ayrıca AA’nın 100 ülkeye erişen global haber ağından elde edilen haber, fotoğraf ve videoların doğrudan ya da partner ajanslar aracılığıyla dünyanın en önemli medya kuruluşlarına iletildiğini söyledi.

AA’nın yeni projesi AA VIDEO NEWS’ten de bahseden Yılmaz Yaman, AA’nın bu projeyle İngilizce yayın yapan global medyada daha etkin bir video haber ağına erişeceğini dile getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:35
  1. AA
  2. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
    1. Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
    2. Beykoz'da bisikletli ulaşım dönemi
    3. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    4. Çorum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    5. CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti..
    6. İşçinin ölümünün ardından 2 tutuklama
    7. Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükkaya ve CHP..
    8. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    9. Netanyahu uluslararası toplumu..
    10. Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim..
    11. Bakan Kasapoğlu, yaz spor okulu..
    12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    13. Beşiktaş, Umut Meraş transferini..
    14. GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz..
    15. Honduras’taki hükümet karşıtı..
    16. "AA günde 13 dilde 2 bin haber ile..
    17. Trump’tan İran’a yanıt: "Cevabımızı..
    18. Tartışmada silah sesleri yükseldi
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Dünya..
    20. Bakan Selçuk: 4 bin 321 kişi alacağız
    21. Ampute Milli Takımı, Kırşehir’de şov..
    22. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Kangal’da çatışma: 3 yaralı
    24. Suriye sınırında yangın
    25. "BM Genel Sekreteri Guterres,..
    26. Bakan Soylu duyurdu: Otobüsten..
    27. Kuvvetli yağış istinat duvarını yıktı,..
    28. Geleneksel sporlar gençlere anlatıldı
    29. Elazığ’da kuvvetli yağış sonrası kriz..
    30. Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"