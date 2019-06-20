TUNUS (AA) - Tunus’ta Akdeniz Haber Ajansları Birliğinin (AMAN) katkıları ve Tunus Haber Ajansının (TAP) ev sahipliğinde "Haber ajanslarında video kullanımı: Akdeniz coğrafyasındaki yaklaşımların karşılaştırılması" konulu forum düzenlendi.

Başkent Tunus'ta pazartesi başlayıp iki gün süren foruma Akdeniz ülkelerinden konunun uzmanları, yetkililer ve gazeteciler katıldı. Forumda Anadolu Ajansını AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman temsil etti.

Forumdaki konuşmasında video yayınlarının önemine dikkati çeken ve AA’nın sosyal medyada 8 milyonu aşan bir paylaşım ağına sahip olduğunu ifade eden Yaman, AA’nın geçen yıllarda devreye aldığı canlı yayın ağıyla da Filistin'den, Birleşmiş Milletler Genel Merkezine kadar dünyada 30’dan fazla ülkeden yaptığı canlı yayınlarla sıcak gelişmeleri anlık olarak medya kuruluşlarına aktarabildiğini vurguladı.

- "AA günde 13 dilde 2 bin haber ile 400 video üretiyor"

Yaman, AA'nın 13 dilde 2 bin haber ve 400 video üreterek, haber yayını konusunda dünya ajanslarıyla rekabet ettiğini belirtti.

Direktör Yaman ayrıca AA’nın 100 ülkeye erişen global haber ağından elde edilen haber, fotoğraf ve videoların doğrudan ya da partner ajanslar aracılığıyla dünyanın en önemli medya kuruluşlarına iletildiğini söyledi.

AA’nın yeni projesi AA VIDEO NEWS’ten de bahseden Yılmaz Yaman, AA’nın bu projeyle İngilizce yayın yapan global medyada daha etkin bir video haber ağına erişeceğini dile getirdi.



