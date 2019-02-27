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AA Finans'ın şubat ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,45 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 15,78 olacağını tahmin ediyor

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:49
AA Finans'ın şubat ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,78 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 17,60 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:49
  1. AA Finans
  2. Enflasyon Beklenti Anketi

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