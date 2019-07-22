0553 313 94 23

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler politika faizinde indirim bekliyor - Tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

12 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

Temmuz PPK toplantısında faiz indirimi bekleyen analistlerin tahminleri şöyle:

Faiz İndirimi (Baz Puan)Ekonomist Sayısı
1501
2004
2507
3005
4001
5001

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
  1. Piyasalar
  2. PPK anketi
  3. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme dersi
    1. Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme..
    2. Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
    3. Faizde büyük indirim bekleniyor
    4. Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile..
    5. 3 malzemeli pratik kurabiye
    6. Bakan açıkladı: "Tavukları kesime..
    7. Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35..
    9. "Uluslar arasında köprü olmaya devam..
    10. Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş..
    11. Siirt’te açılan yüzme kursları..
    12. Suça karışan Suriyeliler sınır dışı..
    13. Yeşilyurt Belediyespor’da Palandöken..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize..
    15. Aman dikkat! Saç kurutma makinesi..
    16. Türkiye'nin ilk 'yapay zeka..
    17. Ergene Belediyesi mobil uygulama ile..
    18. Kıtalar arasında engel tanımadılar
    19. Nasıranlı, "AK Parti halka mal olmuş..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..