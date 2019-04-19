AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor19 Nisan 2019 Cuma 15:40
İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.
6 Mart'ta gerçekleştirilen PPK toplantısında değişiklik yapılmayarak politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.
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