0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor

19 Nisan 2019 Cuma 15:40
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

6 Mart'ta gerçekleştirilen PPK toplantısında değişiklik yapılmayarak politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:40
  1. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi
  2. PPK
  3. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azerbaycanlı tiyatro topluluğu Kayseri'de sahne aldı
    1. Azerbaycanlı tiyatro topluluğu..
    2. Türk ve Suriyeli çocuklar Kızılay..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. GÜNCELLEME - İran sınırında 3 erkek..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Fransa, "Libya sınırında yakalanan..
    7. FETÖ'nün Belçika'daki sorumlusuna dava
    8. AK Parti'den Rabia Naz talebi!
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    10. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019
    11. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan..
    12. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    13. Köpeklerin ardından şimdi de ölü..
    14. ZAHA görücüye çıkıyor! Hem denizde hem..
    15. Bakan Selçuk'tan kanseri yenen..
    16. "Duyum ötesi tespitlerimiz var"
    17. İran’dan uyuşturucu getiren şahıs..
    18. Anketçilere sinirlendi: Penguenlere...
    19. İzmir'de ölü 4 kedi bulundu
    20. 2 bin 547 Uzman Erbaş yemin etti
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...