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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans "Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi"ne katılan 19 ekonomistin biri hariç tamamı politika faizinde değişim beklemiyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:51
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, bir ekonomist 150 baz puanlık indirim olacağını tahmin ediyor.

Geçen yıl, 13 Aralık'ta gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24,00'de sabit bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:51
  1. AA Finans
  2. PPK
  3. TCMB

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