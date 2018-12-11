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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans anketine katılan ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

11 Aralık 2018 Salı 10:48
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

25 Ekim'de gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizinde değişiklik yapılmayarak yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:48
  1. PPK Beklenti Anketi
  2. TCMB

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