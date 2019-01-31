0553 313 94 23

AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,26 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,38 olacağını tahmin ediyor

31 Ocak 2019 Perşembe 17:07
AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 4 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,26 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,85 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,38 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 19,80 oldu.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,26) göre, bir önceki ay yüzde 20,30 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği hesaplanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:07
  1. Enflasyon Beklenti Anketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma'ya kötü haber
    1. Ricardo Quaresma'ya kötü haber
    2. Döviz kurları
    3. FETÖ yine devrede! İşte DSP planı
    4. AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon..
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Shinji Kagawa, İstanbul'da
    7. NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!
    8. İhbarı değerlendiren ekipler tacirlere..
    9. Ruslar NATO uçağını kovaladı
    10. 2019 Asya Kupası finaline doğru
    11. Gazişehir Gaziantep'te Adana Demirspor..
    12. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a..
    13. "Sosyal Girişimcilik Ağı" AB..
    14. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    15. Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
    16. Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları
    17. Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç..
    18. Direğe çarpan otomobil kağıt gibi..
    19. ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı..
    20. Malatya'daki FETÖ/PDY davası
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek