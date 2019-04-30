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AA Finans'ın nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,33 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 16,13 olacağını tahmin ediyor

30 Nisan 2019 Salı 14:56
AA Finans'ın nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,33 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,33 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,94, en yüksek yüzde 2,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,13 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14,50, en yüksek yüzde 19,70 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,33) göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış göstermişti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:56
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  3. TÜFE

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