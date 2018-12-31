THY- Euroleague
0553 313 94 23

AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, aralık enflasyonun yüzde 0,34 azalmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 20,36 olacağını tahmin ediyor

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,34 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ocak Perşembe günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 20,36 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 19,67, en yüksek yüzde 21,00 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,57 düzeyinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 gerileme göstermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
  1. AA Finans
  2. Enflasyon Beklenti Anketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. MHP'nin Uşak adayı açıklandı
    3. AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon..
    4. Yılın mobil operatörü 5'inci kez..
    5. Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
    6. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    7. Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar..
    8. Rezalet! Cami tuvaletine giren kızlar...
    9. Rusya için 2018 silahlanma yarışındaki..
    10. Binali Yıldırım, Bilal ve Burak..
    11. 'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı..
    12. TFF Başkanı Demirören'den yeni yıl..
    13. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    14. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne..
    15. Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı
    16. Treni gelmemiş metronun açılışını yaptı
    17. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    18. Hatay'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
    19. "Daha fazla sorumluluk almalıyız"
    20. HDP Sur belediye başkan adayı kim..
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!