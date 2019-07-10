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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin mayıs ayında yüzde 2 azalmasını bekliyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından cuma günü açıklanacak mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 4,1 ila yüzde 0,7 aralığında yer aldı.

Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 1,4 ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 4 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 gerilemişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
  1. AA Finans Beklenti Anketi
  2. sanayi üretimi
  3. TÜİK

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