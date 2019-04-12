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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin şubat ayında yüzde 5,6 azalmasını bekliyor

12 Nisan 2019 Cuma 11:28
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 16 Nisan Salı günü açıklanacak şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 5,6 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,9 ila yüzde eksi 6,7 aralığında yer aldı.

Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2 yükseleceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7,3 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 1 artış göstermişti.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:28
  1. AA Finans Sanayi Üretimi Anketi
  2. sanayi üretimi

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