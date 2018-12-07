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AA Finans Cari İşlemler Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2,46 milyar dolar fazla vereceğini öngörüyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2018 sonunda 31 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

07 Aralık 2018 Cuma 12:23
AA Finans Cari İşlemler Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ekim ayı cari işlemler hesabının 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Aralık Salı günü açıklanacak Ekim 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı cari işlemler hesabı beklentisinin ortalaması 2,46 milyar dolar fazla olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri 1,3 ila 3 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 30,99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 36,50 milyar dolar, en düşük beklenti ise 26,50 milyar dolar oldu.

Cari işlemler fazlası, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:23
  1. AA Finans Cari işlemler Açığı Beklenti Anketi
  2. TCMB

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