AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayı cari işlemler hesabının 376 milyon dolar açık vermesini bekliyor.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Ağustos Cuma açıklanacak Haziran 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistler haziran ayı cari işlemler hesabının 376 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 150 ile 792 milyon dolar arasında yer aldı.



Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 7,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler dengesine yönelik tahminleri 11,5 milyar dolar açık ile 2 milyar dolar fazla arasında bulunuyor.



Cari işlemler dengesi, mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar olmuştu.