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AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, büyümenin 3. çeyrekte yüzde 1,7 olmasını bekliyor - Ekonomistlerin 2018 sonu büyüme beklentisi yüzde 3,1 oldu- Ekonomistler 2019'da ekonominin yüzde 1 büyümesini öngörüyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:52
AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 1,7 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 10 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2018 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1,7 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 3, en düşük ise yüzde 0,5 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,1, en düşük yüzde 2,2 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisinin ortalaması ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyümüştü.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:52
  1. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi
  2. GSYH

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