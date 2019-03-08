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AA Editör Masası'nda kadın gazeteciler sordu, Bakan Akar yanıtladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuk olduğu AA Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla soruları kadın gazeteciler yöneltti

08 Mart 2019 Cuma 11:50
AA Editör Masası'nda kadın gazeteciler sordu, Bakan Akar yanıtladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akar, AA Editör Masası'nda, yeni askerlik sistemi başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakan Akar'a soruları, AA Ankara Haberleri Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan ile muhabirler Aynur Ekiz, Burcu Çalık, Ayşe Boztepe, Aybüke İnal, Yasemin Kalyoncuoğlu, İlkay Güder, Merve Yıldızalp ve Esin Işık yöneltti.

Bakan Akar'a ise programda Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Binbaşı İlke Doğruoğlu, Binbaşı Rengin Gizem Mukanbay ile sivil memur Buket Kalender eşlik etti.

Binbaşı Aktop, tüm arkadaşları adına başta anneler olmak üzere tüm fedakar kadınların kadınlar gününü kutladı.

Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük armağanı cumhuriyet yönetiminin sağladığı fırsat eşitliği sayesinde TSK'nin şerefli üniformasını giymekten ve bugün burada bulunmaktan duyduğu haklı gururu dile getiren Aktop, şunları söyledi:

"Çalışma hayatının her alanında başarıyla yer alan çağdaş Türk kadınının silahlı kuvvetlerdeki bir temsilcisi olarak, 'en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır' bilinciyle aziz milletimizin güvenine ve sevgisine layık olmak için her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirmeye hazır olduğumuzu da bu vesileyle vurgulamak isterim. Bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum."

Binbaşı Rengin Gizem Mukanbay da "Türk kadınının cesareti ve gücü Kurtuluş Savaşı'ndaki sayısız ve isimsiz kahramanımızla tüm dünya hafızalarına kazınmıştır. Hepsini ismen bahsedemeyeceğiz ama bir ismi özellikle belirtmek isterim, Türkiye'nin ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen, Türk kadınının her alanda başarılı olabileceğinin en güzel örneğidir. Bizler de bu kahramanların torunları ve gelecek nesilleri yetiştirecek anneler olarak sorumluluklarımızın bilincinde, görevimizin başındayız. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri, eşleri olmak üzere tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Binbaşı İlke Doğruoğlu da Atatürk'ün "Tereddütsüz arz olunur ki bir toplum, birbirine gerekli iki unsurdan teşkil olmaktadır. Bu iki unsur her bakımdan birbirine korumadıkça, birbirine yardım etmedikçe bu toplumun yükselmesi mümkün değildir, toplum yarım ve eksik kalır." sözünü paylaşarak, "Bu üniformayı giyerek toplumun yükselmesine katkımız bulunuyorsa ne mutlu bize. Bu fırsatı verdiği için komutanıma teşekkür ediyorum ve tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum." dedi.

Buket Kalender ise Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve Milli Mücadele döneminde bilfiil erkeklerle omuz omuza savaşarak, mücadele ederek Türk kadınının gücünü dünyaya gösteren kahraman kadınları andı. Kalender, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında gelecek yıllarda kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer edinmesini, daha fazla söz sahibi olmasını ve hakettiği değeri görmesini diledi.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadın gazetecilere, kadın subaylara ve idari işler görevlisi kadınlara karanfil takdim etti.

AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanan Akar'ın açıklamaları, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:50
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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