A120 füzesi nedir? A120 füze menzili ne kadar? AIM-120 AMRAAM özellikleri neler?

İzzeddin Kassam Tugayları, Siyonist işgalcilere karşı kullandığı A120 füzesini, görücüye çıkardı. Yapılan açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip olan füzenin menzilinin 120 kilometre olduğu kaydedildi. A120 bir diğer adı AIM-120, savaş uçaklarından fırlatılan yeni nesil bir orta menzilli görüş ötesi havadan havaya füzedir.

1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze, ABD müttefiki ülkelerin envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füzedir. AMRAAM süpersonik, havadan havaya, kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedef izler. Aktif (kendi başına) veya yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabilir. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık versiyonuna göre 55 (AIM-120A) ila 160 (AIM-120D) km arasında bir menzile sahiptir.

AIM-120 AMRAAM serisi füzelerin menzili ile ilgili çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Ancak AIM-120 serisi ile ilgili menzil değerleri üretici firma tarafından resmi olarak açıklanmamıştır. AIM-120D’nin 160 km’ye kadar menzile ulaşabildiği iddia edilse de bunu doğrular bir kanıt bulunmamaktadır.

A120 füzesi savaş uçaklarını vurur mu?

AMRAAM füzelerinin burnunda hedefe kilitlenen bir radar vardır. Bu radar F-16'nın radarından küçük olduğu için hedefi uçağın radarı kadar uzağa izleyemez. Bu yüzden önce F-16 radarı hedefi bulur ve füzeyi füzenin küçük radarının hedefi yakalayabileceği en yakın noktaya güdümlendirir. Füze bu noktaya gelince özerkleşir ve F-16'dan başka yardım almadan hedefe güdümlenir. AIM-120'nin A, B, RB 99, C ve D modelleri mevcuttur.