A101 aktüel kataloğunda yok yok Bim Şok aktüel ürünlerde bayram indirimleri A101 Sony Xperia XA fiyatı ve özellikleri

Bim, A101 ve Şok gibi büyük marketler on bir ayın sultanı ramazanın gelmesiyle birlikte aktüel fırsat ürün indirimlerine hız verdi, A101’de bu hafta yani 26 Temmuz'da satışa sunacağı Sony Xperia XA cep telefonu ile büyük heyecan uyandırdı. A101 Sony Xperia XA fiyatı ve özellikleri neler? Bim, A101 ve Şok aktüel indirim ürünlerinde bu hafta neler var?

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. A101 ve Şok yine raflarında indirim fırsatlarını müşterilerine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyor.

A101'in 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Türkiye’deki tüm A101 mağazalarında satışa çıkaracağı Sony Xperia XA akıllı cep telefonunun fiyatı ise 100 TL aktüel indirimli fırsat ürünleri katagorisinde olup telefonun satış fiyatı 699 TL'ye indirilmiş durumda. 5.2 inç 720p IPS LCD ekranı bulunan akıllı telefon 8 çekirdekli MediaTek MT6755 Helio P10 işleci özelliğine sahip. 2 GB RAM ve 16 GB harici depolama özellikleri bulunan Sony Xperia XA’da bu kapasite micro SD bellek kartı yuvası ile artırılabiliyor. 2350 mAh pil, 13 Megapiksel ana, 8 Megapiksel selfie kamera ve Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile gelen akıllı telefon ilk olarak Haziran 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

BİM aktüel indirimli fırsat ürünleri

BİM bu hafta da aktüel indirimli fırsat ürünlerinde yok yok. Bim 27 Temmuz Cuma kataloğunda Su geçirmez tasarıma sahip Timberland Erkek Kol Saati 109 TL. Ultra keskin paslanmaz çelik bıçaklara sahip, şarjlı kullanım olanağı sunan Braun Erkek Bakım Seti 99 TL. Hakiki deriden üretilmiş Bay Ayakkabı 39,90 TL. Farklı renklerde Erkek Polo Yaka Tshirt 14,90 TL. Farklı bedenlerde Erkek Spor Gömlek 24,90 TL Bim aktuel kataloğunu incelediğimizde Bim Babalar Günü İndiriminin bu kadarla sınırlı kalmadığını görüyoruz. Original Brut Erkek Parfüm 34,90 TL. Adidas Erkek Deodorant 10,90 TL. Tıraş Sonrası Balsam 3,45 TL. 6 adet yedek bıçağı ile birlikte Tıraş Makinesi 18,90 TL.