A101 marketlerinde yerini alan uygun fiyatlı teknolojik ürünler 24 Eylül itibariyle satışa sunuluyor

HI-LEVEL 55UHL1000 55” Ultra HD Smart LED TV’nin UHD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi bulunuyor. Dâhili Wifi özelliği ile Netflix, Prime Video, Youtube uygulamalarını kolaylıkla kullanarak evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 2 yıl Vestel garantisiyle 2.899 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

SAMSUNG 40N5000 40” FULL HD TV ise dâhili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi ile 20 W ses çıkışına sahip. Samsung Türkiye güvencesinde 2 yıl garanti sunan televizyon 2.299 TL fiyatı ile A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

UYGUN FİYATLARIYLA DİKKAT ÇEKEN BEYAZ EŞYALAR…

5 farklı programı, 13 kişilik yıkama kapasitesine sahip FLAVEL FLV5000 BM Bulaşık Makinesi, paslanmaz çelik gövdesi, yarım yük yıkama özelliği ve LED ekran göstergesi ile hayat kurtarıyor. 2 yıl garantisi ve 1.549 TL fiyatı ile satışa sunulan bulaşık makinesi tüm A101 marketlerinde ihtiyaç sahipleriyle buluşmayı bekliyor.

Bir diğer cazip beyaz eşya ise, 65 L sıcak su kapasitesiyle dikkat çeken SEG Mekanik Silindirik Termosifon. 2000 W motor gücü, 2 yıl Vestel garantisi, ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığı sunan ürün sadece 629 TL.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

Haftanın fiyat/performans ürünü OPPO REALME 5i Cep Telefonu, 6.5" damla ekranı, yüz tanıma özelliği ile kullanımı son derece keyifli bir ürün. 4 GB RAM, 64 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon, 8 MP ön kamerası ve AI dörtlü arka kamerası (12MP+8MP+2MP+2MP) ile en güzel anıları ölümsüzleştiriyor. Bu cazip cep telefonu, 2 yıl Realme Türkiye garantisi ve 2.199 TL fiyatı ile bu hafta A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

Şık tasarımı ile ön plana çıkan HUAWEI BAND 4 Akıllı Bileklik 0,96 inç renkli dokunmatik ekranı ile akıllı nabız takibi ve kandaki oksijen seviyesinin tespitini yapıyor. 9 farklı egzersiz modu ile göze çarpan ve geniş kullanım alanı sayesinde pek çok özelliğe sahip olan ürün anlık mesaj bildirimi ve telefon görüşmesiyle de hayatı kolaylaştırıyor. 2 yıl Huawei Türkiye garantisi ve 179 TL fiyatı ile kaçırılmayacak bileklik A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışta.

İster evde ister iş yerinde internet erişimini daha rahat hale getiren 2 yıl TP-Link garantili MERCUSYS Kablosuz Ağ Genişletici 74.95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de yerini alıyor. 300 Mbps hızı ve harici 3 anteni sayesinde internet daha güçlü bir şekilde her yere dağılıyor.

GOSMART MARKA HARİKA ÜRÜNLER, 24 EYLÜL’DEN İTİBAREN TÜM A101 MARKETLERİNDE…

Günün her anında kullanıma oldukça uygun, müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiren GO SMART TWS Bluetooth Kulaklık bu haftanın kaçırılmayacak ürünlerinden biri. 300 mAh şart kutusu batarya kapasitesi, telefonlar ile kolay eşleşme özellikleri yanı sıra 2 yıl garantisiyle sadece 49,95 TL.

Sporseverler için kullanışlı bir ürün olan GO SMART Spor Bluetooth Kulaklık sadece 29,95 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Ayarlanabilir kafa başlığı ile kullanım kolaylığı sağlayan bir başka seçenek ise GO SMART Kulak Üstü Kablolu Kulaklık. Herkesin kolaylıkla sahip olabileceği bu ürün, dâhili mikrofon ve 2 yıl garantisi ile sadece 29,95 TL’den satışa sunuluyor.

Şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye olanak sağlayan GO SMART 10.000 mAh Powerbank’in Mikro USB ve Type-C girişi ile 2 adet USB çıkışı bulunuyor. Son derece ince ve şık bir tasarıma sahip 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 44,95 TL fiyatı ile A101 market reyonlarında yerini alıyor.

A101’DEN HAYAT KOLAYLAŞTIRACAK ÜRÜNLER…

SINGER BRILLIANCE - 6160 Dikiş Makinesi, yaratıcılığını kullanmak isteyenler için satışa çıkıyor. 13 iğne pozisyonu, tek tuşla desenlere hızlı erişim sağlama, tek aşamada 4 farklı ilik açmanın yanı sıra 60 değişik dikiş ve dekoratif desen özelliklerini içinde barındırıyor. Elektronik pedalı ve değişken hız kontrolü olan ürün 2 yıl Singer garantisinde 899TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Sağlıklı beslenmeye önem verenler için KIWI KMC 6955 Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi, 500 W motor gücü, çıkarılabilir ve alüminyum alaşım yapışmaz kaplamalı ekmek haznesi, 15 saat ertelemeli zaman ayarı ile sağlıklı ekmekleri zahmetsiz bir şekilde pişiriyor. 19 farklı programıyla kek, yoğurt ve reçel de yapabilen ürün 2 yıl garantisiyle 549 TL’den a101.com.tr adresinde de satışa sunuluyor.

FLAVEL FLV100 Türk Kahvesi Makinesi, kahveyi çok sevenler için kaçırılmaması gereken küçük ev aletlerinden biri. 500 W motor gücü, 4 fincan kapasitesi, susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi ile harikalar yaratan kahve makinesi sağ ve sol el kullanıma uygun cezve tasarımı ile çok ergonomik. 2 yıl garantisi ile birlikte sadece 199 TL olan ürün bu hafta A101 maketlerinde.

Çay tiryakilerini de unutmayan A101, SİNBO STM 5812 Elektrikli Çay Seti ile yüzleri güldürüyor. 200 W motor gücü, 1,7 L su ısıtıcısı, 0,7 L cam demliği ile keyifli dakikalar sunan bu harika ürün, dual ısıtma sistemiyle %90 enerji tasarrufu sağlıyor. 2 yıl garantisi olan Sinbo Çay Setine sadece 109 TL ödeyerek sahip olunabiliyor.

2400 W ısı gücüne, 260 ml kapasiteli su tankına ve çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik tabana sahip ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü alıcıları ile buluşmayı bekliyor. Ayarlanabilir buhar gücü ve 3 yıl Arzum garantisi sunan ütü sadece 129 TL.

Gıdaları taze tutmak için KIWI KS 6905 Portatif Poşet Mühürleyici harika bir tercih. Bakliyat, kuruyemiş ve benzeri poşet ürünlerini ısı ile mühürleyerek hiç açılmamış gibi taze kalmasını sağlıyor. Metal yüzeylere tutturmak için mıknatısı da bulunan ürün 2 adet AA pil ile çalışıyor. 2 yıl garantisi ve sadece 39,95 TL fiyatı ile satışa sunulan ürün tüm A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor.

A101’İN KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE MUHTEŞEM ÖNERİLER…

APRILLA AHD 2127 Saç Kurutma Makinesi, 2200 W motor gücü, 2 hız ayarı, difüzör başlığı ile bu hafta A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor. 79,95 TL fiyatı ile dikkat çeken ürünün 2 yıl garantisi de bulunuyor.

Bu haftanın kişisel bakım ürünlerinden biri de formunu korumaya dikkat edenler için APRILLA ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü. Yüksek hassasiyet sensörü ile 150 kiloya kadar ağırlık ölçümü yapabilen ürün 5 farklı kullanıcı veri kaydını saklayabiliyor. Otomatik açılır kapanır özelliği ve 2 yıl garantisiyle sadece 69,95 TL.

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken APRILLA ATR 7013 Şarjlı Saç Ve Sakal Düzeltme Makinesi bakımına önem veren erkekler için 24 Eylül’den itibaren tüm A101 marketlerinde. Güçlü motoru, 45 dakika kullanım süresi, paslanmaz çelik bıçakları, USB şarj kablosu ve 2 yıl garantisiyle 55TL ‘den satışa sunuluyor.