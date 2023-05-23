A101 haftanın indirimlerinde şov yaptı! Fiyatları görenler akın etti

Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip edilen A101, birbirinden çeşitli ürünlerini tüketicinin beğenisine sunmaya devam ediyor. A101' de neler var neler? Detaylar bu haberimizde...

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? Detaylar haberimizde...

Bu ürünler kaçmaz

•Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 99 TL

•Birşah Süt 1 Litre 17 TL

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•Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 96 TL

•Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr 169,50 TL

•Dr.Oetker Kakaolu Puding 196 gr 12,90 TL

•Milkten Kaymak 200 gr 32,50 TL

•La Vache qui rit Üçgen Peynir 8×13,5 gr 21,90 TL

•Ekici Üçgen Peynir 8×12,5 gr 18,50 TL

•Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 23,,90 TL

•Dr.Oetker Guseppe Dondurulmuş Karışık Pizza 405 gr 47,90 TL

•Wawa Ton Balığı 2×160 gr 39,90 TL

•Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2500 gr 56,90 TL

•Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi 150 gr 15,90 TL

•Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 21,90 TL

•Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 129 TL

•Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 21,90 TL

•Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL

•Oylum Gofret 450 gr 19,50 TL

•Eti Karam Gurme Bitter / Sütlü Çikolatalı Gofret 50 gr 5 TL

•Eti Petito Mini Bol Sütlü Çikolata 72 gr 16,50 TL

•Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 32,90 TL

•Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 49,90 TL

•Gillette Venüs Çift Bıçaklı Tıraş Bıçağı 5’li 33,90 TL

10 TL üstü alışverişlerde

•Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12’li 59 TL

•Oreo Kakaolu Kremalı Bisküvi 10×44 gr 45 TL