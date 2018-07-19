A101 BİM aktüel 19-20 Temmuz indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı | Samsung Galaxy j7 Duo cep telefonu

A101 aktüel ürünler 19 Temmuz BİM 20Temmuz aktüel indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. A101 ve Bim indirimlerimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde zira, 2018 A101 aktüel 20 Temmuz ürünler kataloğu yayında. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan a101 marketten vatandaşlar 19 Temmuz Bim 20 Temmuz aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. İşte a101 ve bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte A101'in 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

A101'İN 19 TEMMUZ İNDİRİM ÜRÜNLERİNDE EN DİKKAT ÇEKENİ SAMSUNG GALAXY J7

A101'in 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Türkiye’deki tüm A101 mağazalarında satışa çıkaracağı ürünler kataloğunu açıkladı. A101, ilk olarak telefona ihtiyacı olan ya da daha önceki kampanyalara yetişememiş, alamamış kişileri sevindirecek. 19 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği Samsung Galaxy j7 Duo cep telefonu ile SEG marka LED TV ve A4TECH kablosuz farede satışa sunacak.

Nokia 2 cep telefonu 599 TL

Samsung Galaxy j7 Duo cep telefonu 1379 TL

A4 Tech kablosuz mouse 24,95 TL

Toshiba micro SD hafıza kartı 39,95 TL

Toshiba 16GB usb bellek 19,95 TL.

A101, 19 Temmuz aktüel ürünler listesine bu hafta görenleri şaşkına çevirecek yeni ürünler ekledi. Öncelikle bu hafta çifte telefon satışa sunacak olan A101, telefon haricinde SEG marka LED TV ve A4TECH kablosuz farede satışa sunacak. Telefona ihtiyacı olan müşterilerini 19 Temmuz tarihin de ihtiyacını karşılayacak olan marketler zinciri A101, önümüzdeki hafta kullanıcılarına Nokia 2 cep telefonu Samsung Galaxy J7 Duo satışa sunacak. 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde satışa sunacağı telefonlardan ilki Nokia 2 cep telefonu. Nokia hayranlarını piyasanın altında bir satış fiyatı ile buluşturacak A101, Piyasada 800 TL civarında satılan Nokia 2 telefonu 19 Temmuz’da 599 TL’den satışa sunuyor

BİM AKTÜEL İLE BU HAFTA (20 TEMMUZ) CAZİP KAMPANYALAR

Merakla beklenen BİM Aktüel 20 Temmuz Cuma kataloğunun incelemeye başlıyoruz. Yine ilk sayfada göze çarpan oldukça cazip ürünler bulunuyor. BİM Aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere ulaşan ürünler şu şekilde;

Pars 6v Akülü ATV 249,00 tl

Maymun kaydırak 179 TL

Aksesuarlı oyuncak manken bebek 27,90 TL

Plaj Oyun seti 4,95 TL

Dalış maskesi 19,90 TL

Kurbağa oyunu 4,95 TL

Limon sıkacağı 1,95 TL

Pazar Arabası 29,90 TL

Paspas seti 2’li 23,50 TL

Masa örtüsü 9,95 TL

Ikili Borcam 24,95 TL

Dolap organizeri 4,95 TL

Çiçekli sandalye minderi 7,95 TL