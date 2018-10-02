A101 BİM 4-9 Ekim 2018 Perşembe aktüel ürünler tam listesi BİM aktüel ürünler kataloğu

A101 4 Ekim 2018 Perşembe aktüel ürünler listesi son dakika açıklandı. A101 bu hafta çarşamba fırsat ürünlerinde neler var? Her hafta farklı indirim ürünleriyle müşterilerin karşısına çıkan A101, 4-9 Ekim tarihleri arasında yine birbirinden farklı aktüel ürünleri indirimli fiyatıyla satmakta. A101'de bu hafta 1.299 TL'ye Smart LED TV, 899 TL'ye derin dondurucu almak mümkün. İşte A101 aktüel ürünler tam listesi.

BİM a101 aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesi Bim indirimli fırsatları 5-12 Ekim Kütahya porselen yemek seti

A101 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Elton marka uydu alıcılı Smart TV 1.299 TL’den, King marka K-178 clean star elektrikli dik süpürge 99.95 TL’den, King marka 5-977 komple blender seti 119.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik su ısıtıcı 44.95 TL’den, VESTEL marka LED ampul 6.95 TL’den, aynalı banyo dolabı 79.95 TL’den, ahşap fiskos masası 35 TL’den satışa çıkarılıyor. Öne çıkan ürünler arasında SEG marka 6 çekmeceli 220 L brüt hacme sahip SEG marka SDF 2451 M derin dondurucu yer alıyor. 899 TL fiyatı ile katalogda yer alan ürünüm 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmecesi, değiştirilebilir kapı açılış yönü bulunuyor.

İŞTE A101 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞUNDA YER ALAN FIRSAT ÜRÜNLERİ

Elton 40 Smart Lde TV – 1.299 TL

King Elektrikli Dik Süpürge – 99.95 TL

King Komple Blender Seti – 119.95 TL

King Gurme Mini Tost Makinesi – 55.00 TL

Vestel Led ampul – 6.95 TL

Sunny Çelik Su Isıtıcı – 44.95 TL

Lisanslı Kız & Erkek Çocuk Uzun Kollu Tişört – 11.95 TL

Lisanslı Bayan Uzun Kollu Pijama Takımı – 24.95 TL

Lisanslı Erkek Çocuk Atlet – 5.95 TL

Lisanslı Kız Çocuk Atlet – 5.95 TL

Lisanslı Kız & Erkek Çocuk Soket Çorap 2’li – 3.95 TL

Pipetli Bardak – 4.95 TL