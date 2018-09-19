A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. A101 20 Eylül indirim fırsat ürünleri listesinde neler var? A101 teknolojiden-beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden-küçük ev aletlerine, ev tekstilinden giyime, gıda ürünlerinden-yiyecek ve içecek ürünlerine kozmetikten temizlik ürünleri 20 Eylül aktüel kataloğunda yer almakta. A101 aktüel indirim listesinde neler var? İşte A101 aktüel ürünler 20- 26 Eylül indirim kataloğu 2018

A101 20 EYLÜL 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A4Tech G3-200N V-TRACK kablosuz Mouse

Toshiba 16GB USB 2.0 bellek

Porland tekli porselen ürünler

MCRCUSYS kablosuz ağ genişletici

Masal anlatan yastık kuzu

Oyuncak mini itfaiye

Uzaktan kumandalı araba

Perfect kanatlı kurutmalık

Solid ütü masası

Mobetto 2 kapaklı çekmeceli dolap

Ahşap organizer çeşitleri

Arzum AR-5040 epilasyon aleti

Arzum AR-695 Peta seramik tabanlı ütü

Arzum AR-5038 Pery saç kurutma makinesi

Sunny Rossa mini elektrikli süpürge

Brillant çift mekanizmalı stor perde

Pamuklu bebek battaniyesi

Tek kişilik battaniye ve Çift kişilik battaniye

Nouvelle bay/bayan bornoz vb. bir çok ürün mevcut.

Porland tekli porselen ürünler 4,50 TL

Nero tava/sahan/tepsi 24,95 TL

Ayaklı kek fanusu 29,95 TL

Benekli baharatlık Dört gözlü 7,95 TL

Lav kilitli cam saklama kabı 8,95 TL

NoFrost saklama kabı 3,95 TL

Benekli kase 3,50 TL

Pasta börek kabı 9,95 TL

Kelebek desenli cam kavanoz 5,50 TL

Muya bayan ayakkabı 29,95 TL

Muya bay ayakkabı 32,95 TL

Çok amaçlı yastık 14,95 TL

Ergonomik bel yastığı 18,95 TL

Destekli bel korsesi 16,95 TL

VarTa alkalin kalın pil 4,95 TL

Varta alkalin ince pil 4,95 TL

Çocuk panduf 14,95 TL

Masal anlatan yastık kuzu 34,95 TL

Lisanslı puzzle çeşitleri 9,95 TL

Panama kitap çeşitleri 4,95 TL

Pepee öykü kitabı 2,95 TL

Pepee aktivite kitabı 2,95 TL

Oyuncak çekiçli bultak 8,95 TL

Oyuncak mini itfaiye 8,50 TL

Uzaktan kumandalı araba 24,95 TL

Karton aşure kabı 8’li 1,95 TL