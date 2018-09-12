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A101 Bim aktüel indirim kataloğu 13-20 Eylül A101 indirim ürünlerinde neler var?

A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. A101 13 Eylül indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. A101 teknolojiden-beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden-küçük ev aletlerine, ev tekstilinden giyime, gıda ürünlerinden-yiyecek ve içecek ürünlerine kozmetikten temizlik ürünleri 13 Eylül aktüel kataloğunda yer almakta. A101 aktüel indirim listesinde neler var? İşte A101 aktüel ürünler 13- 20 Eylül indirim kataloğu 2018

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:36
A101 Bim aktüel indirim kataloğu 13-20 Eylül A101 indirim ürünlerinde neler var?

A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. A101 13 Eylül indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. A101 teknolojiden-beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden-küçük ev aletlerine, ev tekstilinden giyime, gıda ürünlerinden-yiyecek ve içecek ürünlerine kozmetikten temizlik ürünleri 13 Eylül aktüel kataloğunda yer almakta. A101 aktüel indirim listesinde neler var? İşte A101 aktüel ürünler 13- 20 Eylül indirim kataloğu 2018

BİM broşürü A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesinde yok yok!

A101 13-20 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİMLİ FIRSAT ÜRÜNLER KATALOĞU

Teknolojiden-Beyaz Eşyaya, Mutfak Ürünlerinden-Küçük Ev Aletlerine,Ev Tekstilinden-Giyim Ürünlerine,Gıda Ürünlerinden-Yiyecek ve İçecek Grubu Ürünlerine kadar geniş ürün çeşitliliği dikkatlerden kaçmıyor. A101 Kataloğu 13 Eylül Ürünleri arasında ilk dikkat çeken Ürün ise; Ücretsiz Teslimat ve Kurulum ile 2 yıl Vestel Servis güvencesine sahip olan 12 Kişilik Yıkama kapasiteli A++ Enerji sınıfı özellikleri ile REGAL Bulaşık Makinesi;799 TL. Yine Vestel Servis Güvencesi ile 3 yıl garantili, Ücretsiz Montaj avantajı ile 43″ Full HD Smart Led TV;1699 TL. Teknoloji severlerin dikkatinden kaçmayacak ürün ise USB Kablo Hediyeli Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı; 179.

 

 

 

 

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER CAZİP KAMPANYALARI

Merakla beklenen BİM Aktüel Cuma kataloğunun incelemeye başlıyoruz. Yine ilk sayfada göze çarpan oldukça cazip ürünler bulunuyor. BİM Aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere ulaşan ürünler yine kapanın elinde kalıyor. Bim Yaz Aylarını düşünmeyi ihmal etmiyor. 07 Eylül aktüel kataloğunu incelediğimiz zaman ilk gözümüze çarpan en önemli ürünlerden bir tanesi hiç şüphesiz kırtasiye ürünleri. Eylül ayının harcama kalemlerinde kırtasiye malzemeleri BİM’de yerini almaya başladı. 

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER YENİ İNDİRİM KATALOĞU

Bim aktüel 7 Eylül 2018 kataloğunda bir öğrencinin eğitim öğretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği tüm ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında öğrenci ayak giyim ürünleri de var. Termo tabanlı 30-35 numaralar arasında seçenekleri bulunan Çocuk Spor Ayakkabı 23,50 TL. Termo tabanlı ve 2 farklı model seçeneği bulunan Çocuk Okul Ayakkabısı 23,50 TL. Studi Pastel Boya 1,95 TL. Studi Jumbo Keçeli Kalem 5,95 TL. Çevrilebilir Mum Boya 4,90 TL. Studi 12’li Silinebilir Pastel Boya 3,25 TL. Resim Fırçası 3,45 TL. Spiralli Resim Defteri 2,50 TL. Farklı renklerde Proje Çantası 6,50 TL. Fotokopi Kağıdı 14,50 TL. Studi 5’li Simli Kalem 3,95 TL. Yetişkin Kalem Kutusu 3,90 TL. Küt uçlu, farklı renklerde Studi Okul Makası 1,25 TL. Bim 7 Eylül kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. 7 Eylül 2018 Bim kataloğunun üçüncü sayfasına baktığımızda bizi tekrardan bol miktarda kırtasiye ürünü karşılıyor. Bu ürünler arasında özellikle Defter çeşitleri, Defter Kabı, kalemtraş, Kalem Ucu ve Çizi seti gibi ürünler var. Ayrıca 11 Eylül 2018 Salı gününden itibaren geçerli olacak Haftanın Önerileri kataloğunda da Bim müşterilerini harika ürünler bekliyor olacak

 

 

 

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:36
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