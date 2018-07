A101 aktüel 12 Temmuz indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı | General Mobile GM 5 Plus

A101 aktüel ürünler 12 Temmuz indirimlerimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde zira, 2018 A101 aktüel 12 Temmuz ürünler kataloğu yayında. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan a101 marketten vatandaşlar 12 Temmuz A101 aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Harca harca bitmez sloganı ile müşterilerine her Perşembe aktüel indirim ürünleri sunan, A101 aktüel indirimlerinde bugün (12 Temmuz) neler var?

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. Bim, A101 ve Şok ramazan ayına özel ramazan kumanyası da hazırladı. İşte A101'in 12 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

A101'İN 12 TEMMUZ İNDİRİM ÜRÜNLERİNDE EN DİKKAT ÇEKENİ GENERAL MOBİLE GM P PLUS

A101'in 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Türkiye’deki tüm A101 mağazalarında satışa çıkaracağı ürünler kataloğunu açıkladı. A101, ilk olarak telefona ihtiyacı olan ya da daha önceki kampanyalara yetişememiş, alamamış kişileri sevindirecek. 12 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği General Mobile GM 5 Plus telefonu yine piyasa fiyatının altında satışa sunacak olan A101, kullanıcılarını herkesin bildiği fiyat performans canavarı bir telefon ile buluşturacak.

GENERAL MOBİLE GM 5 PLU FİYATININ ALTINDA SATIŞA SUNULUYOR

Özellikleri itibari ile bir amiral gemisi özelliklerine sahip General Mobile GM 5 Plus, giriş seviyesi telefon fiyatının da altında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Piyasada 899 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan telefon A101’de 799 TL’lik bir fiyattan satışa sunulacak.

A101 12 TEMMUZ AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİNDEN GENERAL MOBİLE GM P PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

5,5 Full HD ekran

1,5 GHz Quard Core (4x) 1,2 Quard Core(4x) 8 çekirdekli işlemci

3GB RAM

32GB Dahili hafıza

13MP Ana kamera

13MP Ön kamera

3100 mAh batarya

128GB’a kadar SD kart desteği

PİRANHA BLUETOOTH KULAKLIK DİKKAT ÇEKİYOR

A101’in piyasa fiyatının çok altında sattığı ürünlerden biri de Piranha Bluetooht kulaklık. 12 Temmuz aktüel ürünler listesine 19,95 TL fiyattan satışa sunulan ürün, kullanıcılarının rahatça telefon görüşmesi yapmasına olanak sağlıyor. Söz konusu bu ürün piyasada 39 TL’de satışa sunuluyor.

12 Temmuz aktüel ürünler listesinde çocukları da düşünen A101, Audi lisanslı akülü arabayı 449.95 TL fiyattan satışa sunacak. Söz konusu Audi lisanslı akülü araba ise piyasada 1000 TL civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.