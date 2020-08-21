a Spor
a Spor sporseverler tarafından takip edilen Türkiye’nin en çok takip edilen spor kanallarından biri. a Spor kimin? a Spor ne zaman kuruldu? a Spor’da calı skor takibi var mı? İşte detaylar…
a Spor Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. a Spor 8 Eylül 2014 tarihinde yayına başlamıştır. Genel Yayın Yönetmeni Ender Bilgin’dir. A Spor, Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalıdır.
a Spor kanalı canlı yayınlarla maç değerlendirmeleri ve tahminleri gibi yayınlar yapıyor. Transfer yorumları ve maç yorumları ile yayınları ilgiyle takip ediliyor.