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Spor a Spor
Spor

a Spor

a Spor sporseverler tarafından takip edilen Türkiye’nin en çok takip edilen spor kanallarından biri. a Spor kimin? a Spor ne zaman kuruldu? a Spor’da calı skor takibi var mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:20:00 -
a Spor

a Spor Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. a Spor 8 Eylül 2014 tarihinde yayına başlamıştır. Genel Yayın Yönetmeni Ender Bilgin’dir. A Spor, Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalıdır.

a Spor kanalı canlı yayınlarla maç değerlendirmeleri ve tahminleri gibi yayınlar yapıyor. Transfer yorumları ve maç yorumları ile yayınları ilgiyle takip ediliyor.

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