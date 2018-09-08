THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Serdar Aziz A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın milli oyuncusu Serdar Aziz, A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:18
Serdar Aziz A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçı öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dün akşam Trabzon'da Rusya ile oynanan maçın devre arasında arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyundan alınan Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:18
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Serdar Aziz
  4. Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elçilik saldırısı sonrası İran, Erbil'i bombaladı!
    1. Elçilik saldırısı sonrası İran,..
    2. Çocuklardan, ev işlerine yardım..
    3. Torunlarının sınıfında okuma ve..
    4. Hamaney'den önemli mesajlar!..
    5. Kocaeli'de iğrenç olay! 1 gecede evi..
    6. Huzurlu beyin vücudun sağlık..
    7. Diş lekesini hangi yiyecekler yapıyor?
    8. Afganistan'da otobüsle tanker..
    9. ‘Süper Vali’yi rahmetle anıyoruz
    10. Bebek odası hazırlarken...
    11. Molla Gürani’nin tefsiri 5 asır sonra..
    12. Aykut Kocaman yeni teklifi açıkladı!..
    13. Hemen bıçak altına yatmak doğru değil
    14. Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar..
    15. Karnından çıkanlara doktor bile hayret..
    16. Bakan Selçuk: Kıyameti koparmamız lazım!
    17. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    18. Siyasi çözümde mutabakat
    19. Katil İsrail kana doymuyor! Bir çocuk..
    20. 1 yaşından önce bal zararlı
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!