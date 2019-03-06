0553 313 94 23

Şenol Güneş'ten basın toplantısı kararı

A Milli Takım ile anlaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:22
Şenol Güneş'ten basın toplantısı kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı saati belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:22
  1. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
  2. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuna: "Mersin’i hizmete boğacağız"
    1. Tuna: "Mersin’i hizmete boğacağız"
    2. Pazaryerili kick boksçulardan büyük..
    3. Giresun’da akaryakıt istasyonu yandı
    4. Kartallı tiyatro severler “Meçhul..
    5. Akyarlar’da deniz dibi temizliği
    6. Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarını..
    7. Başkan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu PKK’ya..
    8. FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon
    9. Şahinbey Belediyesi GAPFOOD ve..
    10. Aydın'da uyuşturucu operasyonu
    11. Related Digital, ‘İş’te Eşit Kadın’..
    12. Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır süren..
    13. Uzunçayır Kavşağı’nda çelik kirişlerin..
    14. Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da
    15. Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam..
    16. Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    17. İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra..
    18. Teröristlerin yaktığı cami, Regaip..
    19. CHP'de toplu istifa depremi!
    20. İçişleri Bakanı Soylu: Halihazırda..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'