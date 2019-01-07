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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlılar, 14 ve 23 Ocak'ta Slovakya ile hazırlık maçları yapacak

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:22
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovakya ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 14 ve 23 Ocak'ta Slovakya ile hazırlık maçları oynayacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ebru Uzungüney (TSV Schoot Mainz), Fatma Işık (FV Löchgau), İpek Kaya (FC Metz), Medine Erkan (Kocaeli Futbol Kulübü), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Orta saha: Arzu Karabulut, Derya Arhan, Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Busem Şeker, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Dilan Ağgül, Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Fatma Kara (Vikingur), Sevgi Çınar (ALG Spor)

Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Paris Saint Germain).

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:22
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  2. aday kadro
  3. Slovakya

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