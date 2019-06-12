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A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

- A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan: "Çok özverili ve verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz"- Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu: "Genç bir ekip olduğumuz için bolca hazırlık maçı yaptık ve şu ana kadarki çalışmalarımızdan çok memnunuz"

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:19
A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor


İSTANBUL (AA) - Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, Sinan Erdem Spor Salonu’nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde hücum ve savunma düzenleri üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Hazırlık sürecini değerlendiren A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan, "Çok özverili ve verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok yol kat ettik. Artık az bir zaman kaldı ve şimdi Fransa'da ciddi rakiplerle zorlu hazırlık maçları yapacağız. Birkaç sakatlık problemimiz var ama şu anda her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise çalışmaların çok iyi gittiğini vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Genç bir ekip olduğumuz için bolca hazırlık maçı yaptık ve şu ana kadarki çalışmalarımızdan çok memnunuz. Hala önümüzde 15 günlük bir süreç var. Oyuncularıma çok güveniyorum. Güzel bir turnuva geçireceğimize inanıyorum."

Takım kaptanı Işıl Alben de Avrupa Şampiyonası'nda zorlu bir grupta mücadele edeceklerini ama şanslarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Oynadığımız hazırlık maçlarında takımımız çok yüksek bir performans gösterdi. İtalya, Slovenya ve Macaristan zorlu rakipler ancak biz üçte üç yaparak lider olmak istiyoruz ve çapraz eşleşmenin ardından da Olimpiyat Elemeleri'ne gidebilecek sonucu hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takımımızın tecrübeli isimlerinden Tuğçe Canıtez hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğine vurgulayarak, "İspanya ile Letonya'da 2 hazırlık turnuvası geçirdik. Eksiklerimiz olmasına rağmen bizim için çok güzel bir süreçti. Önümüzde Fransa'daki turnuva var. Bu kısa dönemde çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak için yarın Fransa'ya gidecek.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:19
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Takım
  3. Basketbol
  4. Ceyhun Yıldızoğlu
  5. Işıl Alben
  6. Tuğçe Canıtez
  7. Yasemin Horasan

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