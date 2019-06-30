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A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, üçüncü maçında Macaristan’ı 59-58’lik skorla mağlup etti.

30 Haziran 2019 Pazar 19:16
A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, üçüncü maçında Macaristan’ı 59-58’lik skorla mağlup etti.


FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, üçüncü maçında Macaristan’ı 59-58’lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.


Sırbistan’ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi’ndeki karşılaşmaya milliler Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez ve Kiah Stokes beşiyle başladı. Mücadelenin ilk 5 dakikasını ay-yıldızlı ekip, Tuğçe Canıtez ve Cansu Köksal’ın sayılarıyla 7-6 önde geçti. Bahar Çağlar’ın basketleriyle skor üreten milliler, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı. İkinci periyotta Pelin Bilgiç’in turnikesiyle Türkiye 15. dakikada skoru 21-19’a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını A Milli Kadın Takımı 27-26 önde kapattı.


Üçüncü periyotta Cansu ve Tuğçe’nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle milliler 22. dakikada farkı 5 sayıya çıkarttı (33-28). Dış atışlara yönelen rakibi karşısında Olcay ve Bahar ile hücumları organize eden ay-yıldızlılar, skoru da 47-36’ya getirdi. Mücadelenin final periyotuna 47-41 önde giren Türkiye, son hücumda Bernadett Hatar’ın serbest atış çizgisinden bir isabet bulmasıyla maçtan 59-58 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 19:16
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