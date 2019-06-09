A Milli Futbol Takımı'nın Fransa zaferi





İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Fransa'yı 2-0 yenmesi, ülke genelinde büyük bir çoşkuya vesile oldu.

Ay-yıldızlı ekibin Konya'da son dünya şampiyonu Fransa'yı şut şansı bile vermeden güzel bir oyunla mağlup etmesi, toplumun farklı kesimlerini de birleştirdi.

A Milli Takım'ın Fransa galibiyetinin ardından devlet adamları, siyasetçiler, spor kulüpleri ve sporcular, sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak milli coşkuyu yaşadı. Millilerin Fransa zaferi, Twitter'da Türkiye'nin en çok konuşulan konusu haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Fransa'yı üzelim", "Türkiye-Fransa" ve "Milli takım" etiketleriyle görüşleri ile sevinçlerini paylaşırken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Kaan Ayhan, Kenan Karaman en fazla konuşulan isimler oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Tebrikler Türkiye'm" mesajını paylaştı. Başkan Erdoğan, paylaşımına A Milli Takım oyuncularının el ele galibiyeti futbolseverler ile kutladığı fotoğrafı da ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan milli takımlar resmi hesabını etiketleyerek, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'mızı gönülden kutluyor, İzlanda deplasmanında başarılar diliyorum." görüşlerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, "Bu milli takım bir harika, daha yeni başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Konya'daki taraftarlara teşekkür ederek, sosyal medya paylaşımında, "Sahada da masada da güçlüyüz! Son dünya şampiyonu Fransa’yı deviren milli takımımızla gurur duyuyoruz." görüşlerini aktardı.

Kabinedeki diğer bakanlar da Konya'daki seyircilerin oluşturduğu atmosfere vurgu yaparak, son dünya şampiyonunu mağlup etmenin sevincini sosyal medya mesajlarıyla paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'yı mağlup ederek göğsümüzü kabartan A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Başta Sayın Şenol Güneş olmak üzere futbolcularımızın tamamını kutluyor, bugün olduğu gibi her daim 82 milyonun sevincinin ortak olduğu bir Türkiye temenni ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımında, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grubunda namağlup liderliğe yükselen milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Son dünya şampiyonu Fransa'yı müthiş bir oyunla mağlup eden Milli Takım'ı tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar." ifadelerini ay-yıldızlı takımla bir arada olduğu fotoğrafla paylaştı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da ay-yıldızlı ekibi kutlayarak, "2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde 2018 dünya şampiyonu Fransa'yı mağlup ederek liderliği elde eden A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Milli takımın tarihinde ilk kez Fransa'ya karşı galibiyet elde etmesinin gururunu hep birlikte yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.





- Spor kulüpleri ve sporculardan kutlama





A Milli Takım'ın Fransa zaferinin ardından spor kulüpleri ve birçok sporcu kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye-Fransa maçının ardından kulüpler ile taraftar gruplarının yanı sıra, aktif ve eski sporcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda müsabakadan fotoğraf karelerine yer verip, alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı ay-yıldızlı takımı kutladı.



