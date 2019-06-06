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A Milli Futbol Takımı, Konya'da

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak

06 Haziran 2019 Perşembe 17:18
A Milli Futbol Takımı, Konya'da

KONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basına kapalı antrenman yapacak.


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:18
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. A Milli Takım
  3. Fransa
  4. Konya

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