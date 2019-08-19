A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor - Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Estonya ile gerçekleştirilen ikili kampın son gününde oynanan antrenman maçı 2-2 sonuçlandı



İSTANBUL (AA) - Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya ile gerçekleştirdiği ikili kampı tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden millilerin Estonya Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili hazırlık kampı sona erdi. Kampın üçüncü ve son gününde oynanan antrenman maçı, 28-26, 25-23, 22-25 ve 20-25'lik setlerle 2-2 sonuçlandı. A Milli Takım, 23-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da bu kez Avusturya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Millilerin oynayacağı mücadeleler saat 18.00'de başlayacak.





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