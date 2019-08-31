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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hedef Japonya maçı

- A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca:"En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum"- Milli basketbolcu Semih Erden:"Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik. Bunun meyvesini toplama zamanı geldi"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hedef Japonya maçı


ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile milli oyuncu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın Japonya ile oynanacak karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, mücadeleyi kazanmak istediklerini söyledi.

Japonya karşılaşması öncesi Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir turnuva. Burada olmaktan mutluyuz. En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Gruptaki her takıma başarılar dileyen Sarıca, "İyi turnuva olmasını umuyorum. Özellikle sakatlık olmamasını diliyorum. Takımımızda sıkıntı yok. Sadece Wilbekin'in sakatlığı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wilbekin'in sakatlığıyla ilgili bilgi veren Sarıca, "Parmağında sorunu var. Son durumunu yarın sabah kontrol edeceğiz. Birkaç dakika oynayabilir ama emin değilim." diye konuştu.

Yarınki rakipleri Japonya'ya saygı duyduklarını kaydeden Sarıca, "İyi bir takım. Agresif oynuyorlar. Özellikle hızlı oynamayı seviyorlar. Bunun üzerine çalıştık. Yarınki maçta en önemli anahtar, onların hızlı hücumlarını durdurmamız. Ama daha önemlisi oyuncularımızın ne yaptığı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçları oynayacakları Şanghay ile ilgili soruyu yanıtlayan Sarıca, "Her şey çok iyi ama Şanghay biraz sıcak. Çok trafik var." şeklinde görüş belirtti.

Sarıca, maç öncesi Türk basketbolseverlere bir mesajının olup olmayacağı yönündeki soruya, "Turnuvaya hazırız, yarınki maça hazırız. Kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk iki olacak. Belki biliniyor belki bilinmiyordur ama zor gruptayız. Eminim ki en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.


- Semih: "Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik


A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu üçüncü dünya kupam olacak. Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik. Bunun meyvesini toplama zamanı geldi." şeklinde konuştu.

İlk maçı Japonya ile yapacaklarını hatırlatan Semih, "İlk maç çok önemli, bunun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp, ilk maçımızı kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Japonya
  4. Semih Erden
  5. Ufuk Sarıca

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