THY- Euroleague
0553 313 94 23

A Milli Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

- Petlas, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na sponsorluk için TBF ile iş birliğine gidiyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor


ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na resmi sponsorluk için iş birliğine gidiyor.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan'ın katılımıyla 28 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara Wyndham Oteli'nde tören düzenlenecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:44
  1. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  2. iş birliği
  3. Petlas
  4. sponsor
  5. TBF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ryan Babel bir skandala imza attı!
    1. Ryan Babel bir skandala imza attı!
    2. Güngören AK Parti belediye başkan..
    3. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı
    4. AB'de internet kullanıcılarının yüzde..
    5. Yaya geçidinde birdirbir oynadılar
    6. GÜNCELLEME - Kars ve Diyarbakır'da..
    7. CHP MYK toplantısı
    8. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    9. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    10. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    11. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    12. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    13. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    14. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    15. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    16. AB'den Rusya'ya kınama
    17. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    18. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    19. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    20. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti