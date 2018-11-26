A Milli Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor
- Petlas, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na sponsorluk için TBF ile iş birliğine gidiyor26 Kasım 2018 Pazartesi 13:44
ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na resmi sponsorluk için iş birliğine gidiyor.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan'ın katılımıyla 28 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara Wyndham Oteli'nde tören düzenlenecek.
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