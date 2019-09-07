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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ maçını bekliyor

- Milli basketbolcu Cedi Osman:"Hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Hala o şans var"

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:40
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ maçını bekliyor


DONGGUAN (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu'nda bugün Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın son hazırlığını yaptı.

Turnuvanın 1. turunda E Grubu'nda oynadığı 3 maçın birini kazanabilen ve 2. tura yükseleyemeyen milliler, Karadağ karşılaşması için Dongguan Basketbol Merkezi'nde şut antrenmanı gerçekleştirdi.

Milli takımın 1. turda Çekya ile yaptığı son maçta ayak bileğinden sakatlanan Ersan İlyasova, idmana katılmadı. Ersan'ın oynayıp oynamayacağı çekilen MR sonucuna göre belli olacak.


- "Hala şans var''


Antrenman sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli basketbolcu Cedi Osman, 1. turda istediklerini yapamadıklarını belirterek, "Hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Hala o şans var. İki maçı kazanıp olimpiyatları hak etmek istiyoruz. Ondan sonra bakacağız." dedi.

Turnuvanın 1. turundaki son karşılaşmasında Çekya karşısında kötü oynadıklarını vurgulayan Cedi Osman, şunları söyledi:

"Sonuçta sadece bir maçta kötü oynadık. İlk iki karşılaşmayı iyi oynamıştık ama bazen yetmiyor. Üçünü de iyi oynamamız gerekiyordu. Gerçekten ABD maçında çok yıpranmıştık. Bu mazeret olamaz. İyi takımız. Çekya karşısında enerjimiz iyi değildi, savunmamız da iyi değildi. Çekya yüksek enerjiyle oynayarak bizi elemeyi başardı."

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:40
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Cedi Osman
  4. Ersan İlyasova
  5. Karadağ
  6. türkiye

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