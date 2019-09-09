A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda’ya 102 - 101 mağlup oldu. Milliler, yenilgiye rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ne katılmaya hak kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda’ya 102 - 101 mağlup oldu.09 Eylül 2019 Pazartesi 16:25
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda’ya 102 - 101 mağlup oldu. Milliler, yenilgiye rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ne katılmaya hak kazandı.
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