A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin yolcusu - 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak milliler, 21 Ağustos Çarşamba günü Çin'e gidecek



İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyonun son hazırlık maçlarını bu ülkede oynayacak. İstanbul'daki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirecek milli takım, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 01.25'te Çin'e gidecek ve organizasyon öncesi son turnuva maçlarını yapacak. İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Şanghay'a gidecek milli takım, buradan Suzhou kentine geçecek. Suzhou'da 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Atla Challenge Turnuvası'na katılacak milliler, bu karşılaşmaların ardından Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay'a dönecek. Milli takım, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD, Japonya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.



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