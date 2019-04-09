A Klasman Hakemleri VAR Semineri başladı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde iki gün sürecek seminerin açılış konuşmalarını MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Muhittin Boşat gerçekleştirdi.

VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve FIFA hakemi Cüneyt Çakır ise teorik sunumlar yaptı. Simülatör çalışmalarıyla devam eden eğitimin ikinci bölümüne, MHK Başkanı Sabri Çelik de katıldı. Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan tarafından yaptırılan antrenman ile seminerin ilk günü sona erdi.

Seminerde yarın video test eğitimi ve simülatör çalışmaları yapılacak.