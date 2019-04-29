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A Klasman Grekoromen Stilde Bartın Üniversitesi öğrencileri 9 madalya almayı başardı

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası’ A klasman Grekoromen stilde düzenlenen müsabakaların ardından son buldu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:46
A Klasman Grekoromen Stilde Bartın Üniversitesi öğrencileri 9 madalya almayı başardı

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası’ A klasman Grekoromen stilde düzenlenen müsabakaların ardından son buldu. Bartın Üniversitesi son günde topladığı 9 madalyayla takım halinde ikinci oldu.


Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası, 42 farklı üniversiteden sporcuların katılımıyla Üniversitemiz ev sahipliğinde tamamlandı. Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde sporcular A klasman Grekoromen stilde dereceye girmek için yarıştı. Karşılaşmalar 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilolarda yapıldı.


Müsabakalar sonucunda;


55 kiloda; Cemal Mutlu (Bartın Üniversitesi) birinci, Burak Tuncel (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ikinci ve Levent Soycan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) üçüncü oldu.


60 kiloda; Şerif Kılıç (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) birinci, Müslüm Alınlı (Bartın Üniversitesi) ikinci, Mehmetcan Koğu (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ve Ahmet Uyar (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ise üçüncü oldu.


63 kiloda; M. Sefa Yıldırım (Bartın Üniversitesi) birinci, Mücahit Demir (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ikinci, Özvan Tanga (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ve Cebrail Konyalı (Süleyman Demirel Üniversitesi) ise üçüncü oldu.


67 kiloda; Hacı Karakuş (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) birinci, Ali Nail Tüfenik (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) ikinci, Halil Baytekin (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi) ve Furkan Sumkur (Bartın Üniversitesi) ise üçüncü oldu.


72 kiloda; Cengiz Aslan (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) birinci, Y. Selim Çoban (Bartın Üniversitesi) ikinci, Hüseyin Çayır (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi) ve Bahtiyar Hizal (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) ise üçüncü oldu.


77 kiloda; Murat Dağ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) birinci, Alper Murat Erduran (Selçuk Üniversitesi) ikinci, Mehmet Duman (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ve A. Furkan Özen (Bartın Üniversitesi) ise üçüncü oldu.


82 kiloda; Burhan Akbudak (Bartın Üniversitesi) birinci, Serkan Akkoyun (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ikinci, Ömer Gavuz (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) ve Mehmet Bolat (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ise üçüncü oldu.


87 kiloda; Doğukan Kuru (Bartın Üniversitesi) birinci, Ali Çelik (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ikinci ve Erdem Yılmaz (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) üçüncü oldu.


97 kiloda; İbrahim Tığcı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) birinci, Tayfun Şenyürek (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ikinci, Cemalettin Akbıyık (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ve Abdulkadir Çebi (Bartın Üniversitesi) ise üçüncü oldu.


130 kiloda; Fatih Başköy (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) birinci, Burak Çakırcı (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ikinci ve Ramazan Sarı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) üçüncü oldu.


Yapılan müsabakalar sonucunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi takım halinde birinci olurken; Bartın Üniversitesi ikinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise üçüncü oldu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:46
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